  Noticiário das 18h
  • 15 jan, 2026
Leiria

Três mortos em acidente no IC2 no concelho de Pombal

15 jan, 2026 - 17:29 • Lusa

Uma colisão frontal na reta do Tinto, na Pelariga, provocou três mortos, dois feridos graves e dois ligeiros.

Três pessoas morreram esta quinta-feira num acidente rodoviário no Itinerário Complementar (IC) 2 no concelho de Pombal, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR, uma colisão frontal originou três vítimas mortais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria confirmou as três vítimas mortais no acidente, de que resultaram mais dois feridos graves e outros dois ligeiros.

O alerta para o sinistro, numa zona conhecida como reta do Tinto, na Pelariga, chegou às autoridades às 15h58.

Pelas 17h20, estavam no local 34 operacionais apoiados por 16 viaturas, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, GNR e Infraestruturas de Portugal.

No local, o trânsito processa-se alternadamente por uma via, revelou a GNR.

