​Tribunal da Relação dita que Ricardo Salgado tem mesmo de ser julgado

O Tribunal da Relação determina que Ricardo Salgado terá mesmo de ir a tribunal e ser julgado, no âmbito do caso BESA. A notícia foi avançada pela SIC Notícias e já confirmada pela Renascença.

No acórdão, os juízes do Tribunal da Relação dizem que a defesa de Salgado está assegurada no julgamento por advogados e rejeita a repetição de uma perícia médica nesta altura. O coletivo entende que essa nova avaliação só será necessária caso Salgado venha a ser condenado a pena de cadeia.

"Não sendo possível a suspensão ou extinção do procedimento criminal, a situação clínica do recorrente terá que ser avaliada em sede de condenação - se ela ocorrer - segundo o princípio da necessidade da pena na fase da execução: a execução efetiva da pena privativa da liberdade ocorre somente quando tal se revelar necessário do ponto de vista das finalidades preventivas assinaladas à punição", lê-se no documento.

A defesa do ex-banqueiro, de 81 anos, queria a extinção ou suspensão do processo por causa da doença de Alzheimer.