"Visão". "Queremos continuar aqui", apelam jornalistas da revista

Uma semana depois de tentarem angariar fundos, os jornalistas da "Visão" já conseguiram perto de 100 mil euros numa campanha de crowdfunding para salvar a revista. O objetivo é conseguir 200 mil euros, para apresentar uma proposta potencialmente vencedora num futuro leilão para a compra daquele título.

Em entrevista à Renascença, o diretor da revista, Rui Tavares Guedes, explica que a iniciativa partiu dos jornalistas que fazem a "Visão" já há meio ano, "em teletrabalho e em condições difíceis", com salários em atraso, e com "uma resposta dos leitores que tem sido acima das expectativas", permitindo mesmo um aumento das vendas.

"Temos estado a lutar pela manutenção da 'Visão' porque achamos que é um projeto jornalístico com uma história que merece ser continuada e que, como estes meses têm demonstrado, tem viabilidade económica. Assim nos deixem continuar a fazer a revista, que é isso que nós queremos", explica Rui Tavares Guedes.

Ainda não há data para o leilão, no qual os jornalistas pretendem licitar a compra da revista. "Em breve vai ser feito um estudo para a avaliação dos títulos que compunham a empresa" que detinha a "Visão".

Os jornalistas admitem estar "a pedir este dinheiro" para poderem fazer "uma proposta vencedora no leilão" e, também, para "dizer que estão aqui e querem continuar a estar".

Rui Tavares Guedes agradece os contributos e sublinha a rápida resposta dos leitores ao apelo para ajudarem a comprar a revista. "Tem sido muito animador ver a quantidade de pessoas que estão a doar, algumas muito pouco, outras um pouco mais".

As doações estão a acontecer "quase minuto a minuto" e "de forma desinteressada". Doações que, para o diretor da "Visão", apenas provam que "continua a existir uma comunidade de leitores muito forte e que querem que a revista continue".

Qualquer pessoa pode contribuir através da página da campanha na plataforma do GoFundMe.