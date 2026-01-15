Vítimas de assédio sexual perdem direito a apresentar queixa ao fim de 6 meses

Ao fim de seis meses é impossível a uma vítima de assédio sexual apresentar queixa. Assim, Inês Bichão, a antiga assessora da Iniciativa Liberal que acusou Cotrim de Figueiredo de assédio sexual, não poderia recorrer aos tribunais se quisesse, agora, avançar com uma queixa formal. A denúncia reporta-se a uma situação que alegadamente aconteceu em 2022.

Frederico Marques, jurista da APAV, recusa comentar casos concretos, mas disse à Renascença que o assédio sexual, enquanto tal, não está tipificado na legislação penal portuguesa, sendo normalmente enquadrado no crime de importunação sexual. Sendo um crime semipúblico exige a apresentação de queixa pela própria vítima no prazo de seis meses que, neste caso que envolve Corim, já prescreveram.

O que diz a lei portuguesa sobre assédio sexual?

Não entrando em comentário ao caso concreto, até porque o desconheço, apenas aquilo que vejo na comunicação social: o assédio sexual não está tipificado como tal como crime na legislação penal portuguesa. Ou seja, os comportamentos que normalmente associamos ao assédio sexual, por exemplo, a formulação de convites não desejados, toques corporais não desejados, etc., configuram um crime que tem o nome de importunação sexual e que, tratando-se de um crime semipúblico, tem, para apresentação de queixa, um prazo de seis meses. Tendo ocorrido, como se diz, em 2022, alegadamente, já não poderia ser apresentada essa queixa neste momento.

Esse prazo para a apresentação da queixa já estará prescrito, uma vez que já passaram mais de três anos. Já agora, estamos a falar de um crime com que moldura penal?

A importunação sexual é punível com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias.

Portanto, em regra, os comportamentos que configuram aquilo que chamamos de assédio sexual entrariam por aqui. E esta, já agora, permite-me dizer que é uma proteção muito fragmentada. Ou seja, pune-se apenas no caso de haver a formulação de um convite, ou seja, de ser feita uma proposta, mas, por exemplo, não se pune por esta via comentários de natureza sexual aptos a provocar incómodo ou inquietação na vítima.

Portanto, desde logo haveria aqui também a necessidade de uma alteração legislativa que tornasse este tipo legal mais abrangente para cobrir, efetivamente, estas situações de assédio sexual. Em situações mais gravosas, imaginemos em que alguém, por força de uma conduta de assédio, isto é, alguém que utiliza o seu poder hierárquico ou algum tipo de poder descendente que tem sobre a vítima, a constrange à prática de atos sexuais de relevo, aí já estamos a falar de outro tipo de criminalidade mais grave, designadamente a violação ou a coação sexual.

Mas neste caso, e sendo na altura que Cotrim Figueiredo era o líder do partido, na altura dos alegados factos, poderia ser essa a leitura?

Como digo, eu desconheço a situação, não vou comentar nem sequer a forma. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer é que no âmbito, num contexto de uma organização, mas também num contexto familiar — porque podemos não estar a falar apenas de relações de nível laboral, podemos estar também a falar de outro contexto muito frequente, o contexto universitário, mas também a nível familiar — em que haja algum tipo de ascendência…

Mas, existindo essa relação de ascendência, porque na altura Cotrim Figueiredo era o líder do partido, poderia ser essa a leitura?

Eu não vou fazer essa leitura, desculpe, isso eu não vou, não o posso fazer. Eu estou aqui em representação da APAV e, portanto, nem sequer posso confirmar a ocorrência dos factos e muito menos a utilização dessa relação de poder para a ocorrência, para a perpetração dos factos. Portanto, aí não poderei entrar.

Entretanto, Inês Bichão fez saber que já tinha apresentado uma denúncia sobre este caso em 2023, portanto já um ano depois dos alegados factos, teria apresentado uma denúncia ao partido, coisa que o partido desmente, dizendo que nunca existiu, nem formal nem informalmente, uma denúncia. Caso tivesse existido essa denúncia, o partido tinha a obrigação de ter agido?

Caso a denúncia tivesse sido feita, efetivamente, além dos trâmites internos do próprio partido, haveria aqui o dever de estabelecer um procedimento no sentido de apurar os factos.

Agora, não nos podemos esquecer do seguinte: estamos a falar, como já referimos há pouco, e tratando-se do crime de importunação sexual, de um crime semipúblico e, portanto, o reporte desta situação às autoridades competentes do ponto de vista penal teria que ter sido feito pela própria vítima e não por outra entidade. Portanto, há aqui esta barreira: por um lado, o partido, neste caso, ou qualquer entidade do partido, podia apenas agir politicamente. Podia agir, tentar apurar o que se passou e extrair daí consequências, se fosse o caso, consequências sempre ao nível disciplinar. Mas, do ponto de vista penal, do ponto de vista criminal, tratando-se de um crime semipúblico, teria que ser a própria vítima a avançar.

Ou seja, quanto ao alegado crime de importunação sexual, no plano legal não haverá consequências. O que pode haver é a apresentação de uma queixa por difamação, porque o entendimento é que foi difamado, e essa ser ou não provada em tribunal, sem consequências relativamente a esse alegado crime de importunação sexual. Exatamente, o prazo para apresentação de queixa já prescreveu. Portanto, aquele que ainda pode aqui ter alguma relevância do ponto de vista jurídico ou penal é a alegada difamação.