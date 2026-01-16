Acidente ferroviário na linha do Douro causou a morte a uma mulher

16 jan, 2026 - 19:33 • Lusa
A circulação na Linha do Douro esteve suspensa nos dois sentidos, em Alfena, concelho de Valongo, desde as 18h16, após um comboio ter colhido uma pessoa, revelou à Lusa fontes da Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal.
Segundo a fonte da CP, o acidente ocorreu junto ao apeadeiro de Cabêda.
Os Bombeiros de Ermesinde estão no local.
O estado da vítima não é conhecido.
[Notícia atualizada às 20h58 para restabelecer circulação ferroviária entre Ermesinde e Valongo]