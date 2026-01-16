Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Acidente ferroviário na linha do Douro causou a morte a uma mulher

16 jan, 2026 - 19:33 • Lusa

Vítima foi colhida junto ao apeadeiro de Cabêda.

A+ / A-

A circulação na Linha do Douro esteve suspensa nos dois sentidos, em Alfena, concelho de Valongo, desde as 18h16, após um comboio ter colhido uma pessoa, revelou à Lusa fontes da Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal.

Segundo a fonte da CP, o acidente ocorreu junto ao apeadeiro de Cabêda.

Os Bombeiros de Ermesinde estão no local.

O estado da vítima não é conhecido.

[Notícia atualizada às 20h58 para restabelecer circulação ferroviária entre Ermesinde e Valongo]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João