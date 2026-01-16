Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Segurança interna

Agressões na esquadra do Rato. "Como é que estas duas pessoas chegam à Polícia?"

16 jan, 2026 - 09:52 • André Rodrigues

Antigo vice-presidente do Observatório de Segurança Interna, lembra que comportamentos como os que constam da acusação contra os dois agentes da esquadra do Rato "não surgem do nada". Hugo Costeira diz-se preocupado com a dificuldade no recrutamento de agentes, que pode levar a que sejam admitidos elementos que, "de uma forma natural, jamais seriam polícias".

A+ / A-

"A ser verdade", o caso das alegadas agressões de agentes da PSP na esquadra do Rato, em Lisboa, é “gravíssimo”, diz à Renascença Hugo Costeira, especialista em segurança e antigo vice‑presidente do Observatório de Segurança Interna.

“E é tão mais grave que nós temos de perceber como é que estas duas pessoas conseguem chegar à polícia”, porque, acrescenta, “estes comportamentos não surgem do nada”.

“Os colegas nunca perceberam? As chefias nunca perceberam que havia dois elementos que não jogavam bem com o resto do baralho?”, interroga Costeira, defendendo que deveria haver mecanismos eficazes para identificar e travar comportamentos de risco antes de chegarem ao terreno.

Tortura na esquadra do Rato. “Temos de dar direito à presunção da inocência" dos agentes, diz sindicalista

Crime

Tortura na esquadra do Rato. “Temos de dar direito à presunção da inocência" dos agentes, diz sindicalista

Presidente da Associação de Profissionais de Políc(...)

Embora afaste a ideia de que o caso possa manchar globalmente a imagem das forças de segurança, Hugo Costeira mostra-se preocupado com o impacto deste e de outros casos.

Este especialista realça o “desapego crescente” dos cidadãos em relação às forças policiais e a dificuldade no recrutamento de agentes que, segundo diz, faz com que “as próprias forças de segurança tenham necessidade de baixar os níveis de exigência dos candidatos”.

No limite, conclui, “poderemos estar a recrutar pessoas que, de uma forma natural, jamais seriam polícias”,

Os dois agentes diretamente envolvidos nas alegadas agressões na esquadra do Rato encontram-se em prisão preventiva e a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu um inquérito a outros polícias”.

Numa resposta enviada por escrito à Renascença, a IGAI confirma que estão a decorrer três processos disciplinares que se encontram em fase de instrução e sujeitos a segredo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)