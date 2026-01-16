Agressões na esquadra do Rato. "Como é que estas duas pessoas chegam à Polícia?"

"A ser verdade", o caso das alegadas agressões de agentes da PSP na esquadra do Rato, em Lisboa, é “gravíssimo”, diz à Renascença Hugo Costeira, especialista em segurança e antigo vice‑presidente do Observatório de Segurança Interna.

“E é tão mais grave que nós temos de perceber como é que estas duas pessoas conseguem chegar à polícia”, porque, acrescenta, “estes comportamentos não surgem do nada”.

“Os colegas nunca perceberam? As chefias nunca perceberam que havia dois elementos que não jogavam bem com o resto do baralho?”, interroga Costeira, defendendo que deveria haver mecanismos eficazes para identificar e travar comportamentos de risco antes de chegarem ao terreno.

Embora afaste a ideia de que o caso possa manchar globalmente a imagem das forças de segurança, Hugo Costeira mostra-se preocupado com o impacto deste e de outros casos.

