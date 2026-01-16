Aplicação gov.pt permite pedir 2.ª via do Cartão de Cidadão e outros documentos

A aplicação gov.pt passou a disponibilizar mais duas funcionalidades, sendo agora possível pedir a segunda via de documentos e ter acesso aos documentos dos filhos ou dependentes, segundo foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a ARTE - Agência para a Reforma Tecnológica do Estado indica que, em caso de perda, roubo, furto, danos ou alteração de dados pessoais, é possível pedir a segunda via do Cartão de Cidadão, do Cartão ADSE e do Cartão ACP no telemóvel, "estando previsto o alargamento desta funcionalidade a outros documentos".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Este serviço integra o "Balcão Perdi a Carteira", que só estava disponível presencialmente na Loja de Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa, mediante agendamento, e que passa agora a ser possível na aplicação gov.pt.

Além disso, a app permite agora que pais e representantes legais adicionem o Cartão de Cidadão dos filhos ou dependentes à sua conta.

Estas novas funcionalidades "resultam de um trabalho conjunto entre a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), entidade responsável pela gestão da "app" gov.pt, o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)", conclui.