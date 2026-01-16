Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Associação da GNR denuncia atraso no pagamento de suplemento, mas INEM diz que "foi tudo pago"

16 jan, 2026 - 10:37 • Lusa

Militares da GNR anunciam atraso de três meses no pagamento do suplemento mensal do INEM, no valor de 140 euros. Porém, fonte do INEM desmente e assegurando que as transferências já foram feitas.

A+ / A-

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) denunciou esta sexta-feira um atraso de três meses no pagamento do suplemento do INEM aos militares da GNR da linha 112, mas o instituto garantiu que "foi tudo pago" em dezembro.

Em comunicado, a associação alertou que os profissionais da GNR que "prestam serviço no 112.PT têm o pagamento do valor do respetivo suplemento em atraso desde outubro de 2025", atribuindo a responsabilidade ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) por não ter procedido à transferência da verba a que "está obrigado".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Estes profissionais que estão colocados no 112 em exclusividade de funções estão "sem receber o suplemento em causa há três meses, sem que tenha sido dada qualquer justificação", lamentou a APG/GNR.

Fonte do INEM rejeitou que esteja em atraso o pagamento do suplemento mensal de cerca de 140 euros aos militares em causa, assegurando que as transferências "foram feitas em 19 de dezembro". "Está tudo pago" em relação a 2025, referiu a mesma fonte.

As chamadas efetuadas para o número europeu de emergência 112 são atendidas pela PSP e pela GNR nas centrais de emergência, que canaliza apenas para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM as relacionadas com a saúde.

No comunicado, a APG/GNR salientou também que está em causa um valor que não é atualizado desde 2009 e que "está completamente desajustado da exigência das funções" cumpridas por estes profissionais, que estão sujeitos a "pressão e desgaste permanentes".

"Apesar das diversas missivas dirigidas ao Ministério da Saúde e ao INEM, no sentido de o valor do suplemento ser revisto e mesmo após expostos os constrangimentos que se têm vindo a agravar, estas entidades têm-se remetido ao silêncio", realçou a associação.

Perante isso, a APG/GNR considerou que, cada vez mais, os profissionais estão a rejeitar a colocação neste serviço, adiantando que, no caso dos agentes da PSP, se "tenha mesmo recorrido à colocação por imposição".

As equipas do 112.PT funcionam de "forma deficitária e esta é uma verdade que tem sido camuflada e que certamente contribui para eventuais constrangimentos na operacionalização dos recursos do próprio INEM", alertou a associação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João