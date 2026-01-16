​Ator Nuno Lopes, acusado de violação, pode ser julgado por júri nos EUA

O ator Nuno Lopes poderá sentar-se no banco dos réus num julgamento com júri, nos Estados Unidos, num caso em que é acusado de violação, noticiou esta sexta-feira o jornal “Público”.



A defesa de Nuno Lopes tinha requerido um julgamento sumário, mas o pedido foi negado no passado dia 9 de janeiro, em primeira instância, pelo Tribunal do Distrito Leste de Nova Iorque.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“A juíza determinou que, segundo a lei norte-americana, há questões que devem ser decididas por um júri e não pela própria juíza”, disse a representação do ator, citada pelo “Público”.

Acusado de ter drogado e violado a argumentista e realizadora norte-americana A.M. Lukas, em 2006, depois de se terem conhecido num festival de cinema, Nuno Lopes “refuta as acusações que lhe são feitas”.

O ator português “está confiante de que um júri chegará à mesma conclusão”, sublinham os representantes de Nuno Lopes.

A juíza colocou em cima da mesa a possibilidade de Nuno Lopes e A.M. Lukas tentarem chegar a um acordo.

A defesa de Nuno Lopes ainda pode convocar novos peritos para serem ouvidos em tribunal ou aceitar o julgamento com júri, indica o “Público”.