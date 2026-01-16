Denúncias de fraude com créditos e criptomoedas aumentaram

Aumentaram as denúncias por fraude com créditos financeiros e criptomoedas, segundo o Banco de Portugal.

De acordo com dados citados pelo "Jornal de Notícias", entre 2021 e 2025, o Banco de Portugal registou um aumento de mais de 80% de práticas fraudulentas.

A maior parte dos casos está relacionada com esquemas de crédito fácil, divulgados através das redes sociais e cujo objetivo é retirar dinheiro aos lesados.

De acordo com o "JN", o ano passado foi o que registou o maior número de processos instaurados.

Foram cerca de 500 de processos. Uma média de nove denúncias por semana.