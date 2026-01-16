Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Banco de Portugal

Denúncias de fraude com créditos e criptomoedas aumentaram

16 jan, 2026 - 12:07 • João Malheiro

A maior parte dos casos está relacionada com esquemas de crédito fácil, divulgados através das redes sociais e cujo objetivo é retirar dinheiro aos lesados.

A+ / A-

Aumentaram as denúncias por fraude com créditos financeiros e criptomoedas, segundo o Banco de Portugal.

De acordo com dados citados pelo "Jornal de Notícias", entre 2021 e 2025, o Banco de Portugal registou um aumento de mais de 80% de práticas fraudulentas.

A maior parte dos casos está relacionada com esquemas de crédito fácil, divulgados através das redes sociais e cujo objetivo é retirar dinheiro aos lesados.

De acordo com o "JN", o ano passado foi o que registou o maior número de processos instaurados.

Foram cerca de 500 de processos. Uma média de nove denúncias por semana.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)