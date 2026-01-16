Falta de professores alastrou a escolas de todo o país

A maioria das escolas tiveram no primeiro período do ano letivo falta de professores durante mais de uma semana e 41% durante pelo menos um mês, segundo a Missão Escola Pública, que diz que o problema é agora nacional. Este é o balanço do primeiro período de aulas feito hoje pela Missão Escola Pública com base num inquérito a diretores de 222 escolas e agrupamentos (27% do total nacional) de "diferentes dimensões e contextos organizacionais, havendo agrupamentos com menos de 500 alunos e outros com mais de 2.000, assim como uns com menos de 50 professores e outros com mais de 200. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os resultados mostram que 70% dos diretores registaram horários sem professor atribuído por mais de uma semana e 41% não tiveram professor atribuído durante mais de um mês. Sendo que um em cada três diretores (34%) reportou ter tido pelo menos um horário vazio durante todo o primeiro período de aulas. O problema continua a afetar mais as escolas do sul do país, mas "já não se restringe a estas regiões e encontra-se em franca disseminação territorial", refere o inquérito divulgado pelo movimento de professores.

No centro do país, 36% dos agrupamentos tiveram de lidar com esta carência, o que é apenas ligeiramente abaixo dos dados reportados por diretores da zona de Lisboa (40,6%). No Algarve, metade dos responsáveis escolares queixaram-se da dificuldade em encontrar docentes, enquanto no Alentejo o problema foi apontado por 28,6%. No Norte, 22,1% dos agrupamentos disseram ter tido disciplinas sem professor durante todo o período. Os dados confirmam que "deixou de ser um fenómeno circunscrito a determinados territórios e passou a afetar, em graus distintos, todas as regiões do país", refere o documento. Já esta semana, Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), tinha alertado para o alastrar do fenómeno. A maior dificuldade relatada é encontrar professores de 1.º ciclo (31%), seguindo-se os de Educação Especial (25%), Português (22%), Informática (20%), Inglês (11%), Matemática (10%), Francês (8%), História (7%) e Geografia (7%). O movimento Missão Escola Pública quis também saber quantos alunos chegaram ao final do 1.º período sem professor atribuído e o inquérito mostrou que 32% dos agrupamentos tiveram pelo menos uma turma com falta de pelo menos um docente. O Ministério da Educação tem alertado para o facto de não existir uma relação direta entre horários sem professores atribuídos e alunos sem aulas, alegando que os diretores têm mecanismos para que os alunos não sejam prejudicados, tais como pedir que façam horas extraordinárias.