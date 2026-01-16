Família descobre no velório que recebeu corpo errado do Hospital São José

O Hospital de São José, em Lisboa, entregou o corpo errado a uma família, que só descobriu o caso durante o velório.

A família conseguiu perceber o erro da unidade de saúde momentos antes do cadáver ser cremado.

Segundo a SIC Notícias, o insólito indignou os familiares que estavam presentes no velório.

A falha passou, inicialmente, despercebida, porque o corpo errado tinha a roupa certa, mas a pulseira de identificação continha um nome que causou estranheza à família, acabando por confirmar o erro.

A agência funerária em causa já respondeu que a troca dos corpos pode ter acontecido caso o Hospital São José tenha colocado os dois cadáveres na mesma câmara frigorífica. A prática é cada vez mais recorrente, devido ao número elevado de óbitos registados na unidade hospitalar.

O Hospital de São José lamentou o caso, em resposta ao "Correio da Manhã". A administração garantiu que foi aberto um inquérito interno.