Feto encontrado morto em hospital privado de Lisboa. Investigação em curso

16 jan, 2026 - 14:10 • Liliana Monteiro , com Lusa
A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito e a Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso de um feto encontrado morto esta sexta-feira num hospital privado de Lisboa, após uma mulher ter ali dado à luz em circunstâncias ainda por apurar.
O caso aconteceu no Hospital CUF Tejo, em Lisboa, confirmou à Renascença por fonte oficial.
O Ministério Público determinou a realização da autópsia médico-legal, informa a PGR, em resposta à Renascença.
A PJ foi acionada depois de a PSP ter sido chamada ao local pelas 02h30 e constatado que ocorrera uma morte, confirmou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.
De acordo com a CNN Portugal, que avançou a notícia, a mulher terá dado à luz numa casa de banho do hospital um feto morto com cerca de 30 semanas, tendo tentado desfazer-se do corpo na retrete.
Contactado pela Lusa, o Hospital CUF Tejo informou não querer pronunciar-se sobre o caso.
[notícia atualizada às 21h32 - PGR abre inquérito]