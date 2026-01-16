Ouvir
Feto encontrado morto em hospital privado de Lisboa. PJ investiga

16 jan, 2026 - 14:10 • Lusa

De acordo com a CNN Portugal, que avançou a notícia, a mulher terá dado à luz numa casa de banho do hospital um feto morto com cerca de 30 semanas, tendo tentado desfazer-se do corpo na sanita.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso de um feto encontrado morto esta sexta-feira num hospital privado de Lisboa, após uma mulher ter ali dado à luz em circunstâncias ainda por apurar, indicou a força policial.

A mesma fonte precisou à Lusa que o caso aconteceu no Hospital CUF Tejo, em Lisboa, notícia também já confirmada à Renascença por fonte oficial.

A PJ foi acionada depois de a PSP ter sido chamada ao local pelas 02h30 e constatado que ocorrera uma morte, confirmou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

De acordo com a CNN Portugal, que avançou a notícia, a mulher terá dado à luz numa casa de banho do hospital um feto morto com cerca de 30 semanas, tendo tentado desfazer-se do corpo na retrete.

Contactado pela Lusa, o Hospital CUF Tejo informou não querer pronunciar-se sobre o caso.

