Infeções por Candida auris confirmadas em hospitais públicos entre 2022 e 2025

"Entre 2022 e 2025, o LNR confirmou anualmente casos de infeção por C. auris em amostras clínicas provenientes de diversos hospitais públicos das Regiões de Saúde Norte e Lisboa e Vale do Tejo", referiu o INSA, sem quantificar o número de infeções.

No esclarecimento divulgado esta quinta-feira, o INSA refere que o primeiro caso de infeção por Candida auris (C. auris) no país foi identificado em 2022 pelo Laboratório Nacional de Referência (LNR) de Infeções Parasitárias e Fúngicas do seu departamento de Doenças Infecciosas.

Foram classificados oito casos identificados em 2023 num hospital da região Norte, refere o resumo do estudo a que a Lusa teve acesso, cujas conclusões reforçam a importância da vigilância hospitalar.

O esclarecimento do INSA surge na sequência da divulgação na terça-feira de um estudo liderado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que concluiu ter identificado os primeiros casos em Portugal de Candida auris em 2023.

O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) anunciou esta quinta-feira que foram confirmados casos de infeção pelo fungo Candida auris entre 2022 e 2025 em amostras clínicas de hospitais públicos do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo.

Embora a Candida auris não faça parte do conjunto de microrganismos de declaração obrigatória no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o LNR do INSA reporta os casos que identifica ao Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência a Antimicrobianos da Direção-Geral da Saúde (DGS) e, através deste, ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

Segundo o INSA, a Candida auris é um "fungo oportunista" humano que se disseminou rapidamente por vários países e continentes e que tem sido associado a um elevado número de surtos.

As infeções "têm aumentado progressivamente nas últimas décadas e tornaram-se uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em pacientes em cuidados intensivos", referiu ainda o instituto.

Isso deve-se principalmente, de acordo com o INSA, ao uso extensivo de antimicrobianos de amplo espetro, à maior taxa de pacientes imunocomprometidos internados em cuidados intensivos e ao tempo de permanência nessas unidades.

A C. auris foi identificada pela primeira vez em 2009 no Japão e, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC na sigla em inglês), foram reportados na União Europeia, entre 2013 e 2021, 1.812 casos de infeções ou portadores do fungo em 15 países, com o último surto registado em 2019-2021 no norte de Itália, com pelo menos 277 casos, alguns deles em pacientes com infeções graves por Covid-19.

A taxa bruta de mortalidade hospitalar por C. auris é estimada entre 30% e 72%, mesmo em pacientes que recebem tratamento antifúngico.