Mais 163 trabalhadores podem ser despedidos na Yazaki Saltano

Mais um despedimento coletivo na Yazaki Saltano, em Ovar. A fábrica de componentes elétricos para automóveis vai dispensar mais 163 trabalhadores.

Há sete meses, tinha cortado cerca de 300 postos de trabalho.

De acordo com o "Jornal de Notícias" desta sexta-feira, os funcionários foram informados no dia anterior e dispensados de comparecer ao trabalho já esta manhã.



A Yazaki Saltano, um dos principais fornecedores de sistemas elétricos e eletrónicos para a indústria automóvel, escreve que "está a ser fortemente afetada pela atual situação crítica da indústria automóvel europeia", crise essa que fez com que as vendas estejam "significativamente aquém das expectativas".

"A indústria automóvel enfrenta atualmente desafios não só na Europa, mas também a nível global, e a transição para a mobilidade elétrica está a progredir a um ritmo mais lento do que o esperado. Como resultado, os valores de vendas de peças da Yazaki têm consistentemente registado resultados abaixo das projeções durante vários meses", lê-se no comunicado.

Segundo a empresa, a fábrica de Ovar está a ser "especialmente afetada pelos desenvolvimentos no setor, não existindo qualquer previsão de uma mudança positiva a longo prazo".

A empresa garante, ainda, que "todos os procedimentos legais necessários foram cumpridos" e avança que foi criado "um Gabinete de Apoio exclusivamente dedicado a este tema, com o objetivo de apoiar todos os trabalhadores afetados, com especial incidência na recolocação".

Os trabalhadores terão sido informados desta decisão pela administração da fábrica na tarde de quinta-feira.

Fonte sindical indicou que o despedimento será transversal a vários setores da fábrica, com maior impacto sobre os mais velhos devido à proximidade à idade da reforma, bem como os que têm menos tempo de casa.