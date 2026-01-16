Ouvir
Mau tempo até sábado. Melhoria no domingo, dia de eleições

16 jan, 2026 - 07:14 • Olímpia Mairos

Instabilidade até sábado, com neve nas terras altas e frio intenso. A partir de domingo, mais abertas, mas frio mantém-se. Quinze distritos sob aviso amarelo por neve e agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um fim de semana marcado pela instabilidade meteorológica, com chuva, trovoada e queda de neve nas terras altas, sobretudo até sábado.

O domingo traz uma melhoria gradual do estado do tempo, embora com frio persistente e risco de gelo.

Sexta-feira com chuva, trovoada e neve nas terras altas

Esta sexta-feira será dominada por céu geralmente muito nublado, com algumas abertas na região Sul. Estão previstos aguaceiros, por vezes intensos até meio da tarde, que poderão ser acompanhados de granizo e trovoada, em especial no litoral oeste. A partir do final da tarde, a precipitação deverá diminuir de frequência no interior.

A neve poderá cair acima dos 1000 a 1200 metros de altitude. O vento sopra fraco a moderado do quadrante oeste, podendo atingir rajadas até 40 km/h nas terras altas do Centro e Sul e, até ao final da tarde, na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro.

O IPMA alerta ainda para a possibilidade de formação de gelo no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, bem como para a ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal, sobretudo no Interior. As temperaturas descem ligeiramente no Norte e Centro.

Devido à forte ondulação, o litoral dos distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão com aviso amarelo, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.

Nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, o aviso será elevado para laranja a partir das 21h00 desta sexta-feira e até ao meio-dia de sábado, devido à possibilidade de ondas que podem atingir os 10 metros de altura.

Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco estão com aviso amarelo até às 18h00 desta sexta-feira, devido à previsão de queda de neve acima dos 1000 a 1200 metros de altitude, com acumulação até 10 centímetros nos pontos mais elevados.

O IPMA alerta para perturbações associadas à acumulação de neve e à possível formação de gelo, nomeadamente vias condicionadas ou interditas, bem como danos em estruturas ou árvores e constrangimentos no abastecimento local.

Sábado mantém-se instável e frio

No sábado, o céu continuará muito nublado, com aguaceiros, ocasionalmente de granizo, e queda de neve acima dos 800 a 1000 metros. O vento será em geral fraco, predominando do quadrante norte, mas poderá soprar moderado nas terras altas e, a partir da tarde, na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro.

Mantém-se o risco de formação de gelo, em especial no interior Norte e Centro, bem como a possibilidade de neblina ou nevoeiro nas primeiras horas do dia. A temperatura mínima deverá registar nova pequena descida.

Domingo com melhoria, mas frio persiste

O domingo traz uma melhoria do estado do tempo, com céu em geral pouco nublado. Ainda assim, na região Sul poderão ocorrer períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã, com possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos.

O vento soprará de norte/nordeste, fraco a moderado, podendo ser forte nas terras altas do Centro e Sul. O frio continua a marcar presença, com formação de gelo ou geada, neblina ou nevoeiro matinal e nova descida da temperatura mínima. No Norte, a temperatura máxima deverá subir ligeiramente.

As autoridades recomendam especial atenção à condução em zonas de maior altitude e no interior do país, devido ao risco de gelo e neve.

