Metro no Porto com condicionamentos devido a greve no fornecedor de manutenção

16 jan, 2026 - 14:10 • Lusa

Empresa admite que falta de material circulante tem obrigado à supressão de viagens e a circularem veículos com menor capacidade.

A circulação do Metro no Porto está a ser afetada por uma greve no fornecedor de manutenção de material circulante, que tem obrigado à supressão de viagens e a circularem veículos com menor capacidade, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a Metro do Porto refere que os efeitos daquela greve, "à qual a Metro do Porto é alheia", podem-se sentir "ainda durante alguns dias", estimando que "partir do final de janeiro haja uma normalização progressiva da disponibilidade de material circulante".

Segundo explica, a referida greve tem obrigado à supressão de "algumas viagens" em "várias linhas", ou a que circulem veículos com menos capacidade, ou seja "veículos simples, em vez de duplos".

A Metro do Porto lamenta "os transtornos causados" e assegura que "estão a ser desenvolvidos todos os esforços para mitigar os impactos desta situação, procurando garantir, sempre que possível, a prioridade aos períodos e eixos de maior procura".

A Metro do Porto agradece ainda a compreensão para esta "situação excecional".

