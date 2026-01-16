Ouvir
Transportes

Motoristas de TVDE vão desligar aplicações Uber e Bolt na próxima semana

16 jan, 2026 - 20:43 • Lusa

Nas horas de ponta das manhãs da próxima semana, os motoristas que trabalham com as plataformas Uber e Bolt vão, alternadamente, desligar as aplicações contra a falta de regulação do setor. "Sem motoristas, não há viagens" é o mote do protesto.

A+ / A-

Motoristas de TVDE vão desligar as aplicações das plataformas Uber e Bolt, alternadamente, durante a próxima semana, nas horas de ponta matinais, numa ação de protesto promovida pelo movimento cívico "Somos TVDE" contra a falta de regulação do setor.

"Os motoristas vão poder continuar a trabalhar através desta ação, simplesmente vão desligar uma das plataformas", explicou o coordenador geral do Movimento Cívico Somos TVDE, Fernando Vilhais.

A iniciativa de protesto será realizada a partir de segunda-feira e até 24 de janeiro, no período entre as 07h00 e as 10h00, com os motoristas de TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica) a desligarem a Uber na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira e a Bolt na terça-feira, quinta-feira e sábado.

Com o lema "STOP: Uber/Bolt - Sem motoristas, não há viagens!", o protesto vai ser em todo o país.

Prevê-se que o impacto seja sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, "onde as pessoas se movimentam mais e onde há uma maior concentração de motoristas", adiantou Fernando Vilhais, reforçando esta ação não se traduz numa paralisação total do serviço de TVDE.

"As plataformas, neste momento, têm a capacidade de reduzir preços de forma sistemática para ganhar quota de mercado, e o que já está provado é que isso tudo é feito basicamente somente com o esforço do trabalho dos motoristas. Enquanto este modelo estiver em vigor, os rendimentos vão ser sempre, sempre, sempre reduzidos", afirmou o porta-voz do Movimento Cívico "Somos TVDE".

Fernando Vilhais acrescentou ainda que as plataformas, como a Uber e a Bolt, têm uma garantia de 25% do valor das viagens, independentemente do preço que esteja a ser praticado no mercado, referindo que os operadores de TVDE fazem os investimentos nas viaturas e contratam os motoristas, mas são as plataformas que atuam, quer sobre operadores, quer sobre motoristas, "como se fossem responsáveis ou tivessem a capacidade de ser uma entidade patronal de todo o setor".

"E isso não é permitido por lei", denunciou o representante do setor do TVDE, indicando que a atual situação resulta da "má regulação da lei", reforçando a "urgência" de se rever a legislação em vigor na Assembleia da República.

Por isso, o protesto pretende "demonstrar às plataformas que elas não podem atuar impunemente e impondo todas as regras", realçou Fernando Vilhais.

Para o coordenador do movimento, os motoristas vão continuar a trabalhar durante esta ação de contestação, alternadamente entre Uber e Bolt, protegendo assim os trabalhadores que se encontrem numa situação frágil, bem como assegurando a prestação do serviço de viagens aos clientes.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da Uber disse que a empresa respeita o direito à manifestação e afirmou que "todos os motoristas que usam a aplicação podem decidir livremente quando, onde e como a querem usar", sem adiantar qual o impacto previsto do protesto.

A Uber destacou a dinâmica de crescimento do setor, considerando que "é um claro indicador que o TVDE é atrativo, não só na natureza da atividade, como também ao nível dos rendimentos", e realçou que a plataforma ouve regularmente motoristas e parceiros de frota, para melhorar continuamente a sua experiência com a aplicação.

A Bolt, em resposta enviada à Lusa, disse que respeita a ação de protesto da próxima semana.

"Como de resto sempre o fizemos, mantemos aberta a linha de contacto sempre ativa com os representantes dos motoristas das frotas parceiras e trabalharemos diariamente para que todos os que utilizam a nossa plataforma, sejam gestores de frota ou motoristas das mesmas, consigam dela retirar o máximo benefício", acrescentou a tecnológica de mobilidade.

