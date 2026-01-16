Ouvir
Paredes: detido suspeito de tráfico de droga com mais de 10 mil doses apreendidas

16 jan, 2026 - 12:11 • Olímpia Mairos

A detenção ocorreu na sequência de uma investigação por violência doméstica e levou à descoberta de um entreposto de droga numa garagem adaptada como habitação.

Um homem de 30 anos foi detido, por suspeitas de tráfico de estupefacientes, na localidade de Sobrosa, no concelho de Paredes. A detenção foi realizada pelo Comando Territorial do Porto da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a GNR, a intervenção surgiu no âmbito de uma investigação iniciada após uma denúncia por violência doméstica, que permitiu identificar um entreposto de droga instalado numa garagem adaptada como habitação.

Durante a busca domiciliária, os militares apreenderam um elevado volume de produto estupefaciente e diverso material associado à atividade criminosa, nomeadamente 10.092 doses de haxixe, 820 doses de cocaína e 66 doses de liamba. Foram ainda apreendidas quatro botijas de óxido nitroso, 2.920 euros em numerário, 22 munições, duas balanças de precisão e quatro telemóveis.

O suspeito, que já conta com três detenções anteriores pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguido e será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Penafiel.

A operação contou com o reforço de militares dos postos territoriais de Lordelo e de Paredes, bem como da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial do Porto.

