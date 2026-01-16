Penafiel: Falso polícia detido por burla e usurpação de funções

Um homem de 52 anos foi detido em flagrante delito, no concelho de Penafiel, pelos crimes de burla e usurpação de funções.

Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel, foi apurado que o suspeito “através de uma plataforma digital, geria um perfil falso com fotografias de cariz policial, dando a entender que era agente da Polícia de Segurança Pública (PSP)”.

No mesmo comunicado, a GNR refere que o homem “contactava alegadas vítimas, às quais prometia influências junto da referida instituição para anulação de coimas de trânsito e legalização de veículos apreendidos, mediante pagamentos monetários”.

Para conferir credibilidade ao esquema, o suspeito “simulava fiscalizações reais em locais públicos e exibia montagens fotográficas com fardamento daquela força de segurança”.

A detenção ocorreu no momento em que o homem recebia 340 euros de uma vítima, uma mulher de 49 anos. No decurso da operação, foi ainda realizada uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de “um telemóvel e de um boné da PSP, utilizados na prática das burlas”.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel.