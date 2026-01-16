Ouvir
PJ detém mulher condenada por burlar idosos em Loures

16 jan, 2026 - 09:37 • Olímpia Mairos

Esquema de burla a idosos remonta a 2016 e envolveu transferências bancárias de elevado valor.

A Polícia Judiciária deteve, na zona de Loures, uma mulher de 67 anos, condenada a cinco anos e seis meses de prisão efetiva pelos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ refere que a detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal, na sequência do cumprimento de um mandado emitido pelo Juízo Central Criminal de Lisboa.

Os factos remontam a 2016, altura em que a arguida, em conjunto com o filho, terá delineado um plano para obter procurações de pessoas idosas que estavam sob os seus cuidados.

Aproveitando-se da especial vulnerabilidade das vítimas, os suspeitos realizaram diversos movimentos bancários a partir das contas dos idosos.

De acordo com a investigação, foram transferidas quantias elevadas de dinheiro para contas bancárias tituladas pela detida e por familiares diretos. O esquema acabou por ser sinalizado pelas instituições bancárias, no âmbito dos mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais.

Após a detenção, a mulher foi conduzida diretamente ao estabelecimento prisional competente, onde irá cumprir a pena a que foi condenada.

