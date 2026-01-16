Ouvir
Portugal entrou em incumprimento das metas de reciclagem de embalagens

16 jan, 2026 - 17:20 • João Malheiro

Os portugueses separaram para reciclagem um total de 486.990 toneladas de embalagens, em 2025, o que significa um crescimento residual de 2% face a 2024.

Portugal entrou em incumprimento das metas europeias para a reciclagem de embalagens em 2025.

Segundo comunicado da Sociedade Ponto Verde, este incumprimento acontece no ano em que o investimento no sistema quase duplicou, com mais 98 milhões de euros, somando um total de 220 milhões de euros investidos.

Os portugueses separaram para reciclagem um total de 486.990 toneladas de embalagens, em 2025, o que significa um crescimento residual de 2% face a 2024. Estes resultados colocam Portugal em incumprimento das metas europeias de reciclagem de embalagens, uma vez que em 2025, a taxa de retoma foi de 60,2%

Para a Sociedade Ponto Verde, os resultados "continuam a revelar um desfasamento estrutural entre o investimento realizado e o desempenho efetivo da recolha seletiva, tornando-se evidente que o modelo atual não está a responder de forma eficaz nem a conseguir transformar recursos em desempenho mensurável".

"Apesar do reforço financeiro histórico no Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), o crescimento da reciclagem de embalagens mantém-se residual, confirmando que o problema não está necessariamente na falta de recursos, mas na forma como o sistema está desenhado", considera.

Citada no comunicado, a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais, sublinha “continua a entregar resultados muito aquém do que é exigido a nível europeu. Isto demonstra que a reciclagem de embalagens não se resolve apenas com mais financiamento".

"Não é possível gerir e melhorar aquilo que não se mede e não se analisa, nem exigir melhores resultados sem transparência, métricas claras e responsabilidade sobre o desempenho. Um ano após o aumento dos valores de contrapartida, não se verificou uma evolução estrutural que permita afirmar que o sistema está num caminho sustentável de cumprimento das metas", aponta, ainda, a nota de imprensa.

