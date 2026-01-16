Portugal regista mais mortes em 2025, mas óbitos infantis baixaram

Portugal registou mais mortes em 2025, com mais 3.124 óbitos face a 2024, mas os óbitos de crianças com menos de um ano baixaram, totalizando 241, menos 14, revelam hoje dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as "Estatísticas Vitais" do INE, foram registados 122.151 óbitos em 2025, representado um acréscimo de 2,6% face ao ano anterior.

Os dados preliminares do INE revelam que a maioria dos óbitos (87%) foi de pessoas com 65 e mais anos e mais de metade (61,2%) de pessoas com 80 e mais anos.

Duas das 241 mortes de crianças com menos de um ano foram de mães residentes no estrangeiro, refere o Instituto Nacional de Estatística.

As estatísticas apontam ainda que, entre janeiro e novembro de 2025, foram registados 80.206 nados-vivos no país, mais 2.304 (3%) do que em igual período de 2024, dos quais 235 de mães residentes no estrangeiro (268 em 2024).

Nos primeiros onze meses do ano, o valor acumulado do saldo natural (diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos) foi de menos 28.937, enquanto no mesmo período de 2024 tinha sido de menos 29.854.