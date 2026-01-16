Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Portugal regista menos casos de gripe e queda nos internamentos em cuidados intensivos

16 jan, 2026 - 17:12 • Lusa

Apesar da redução de casos de gripe e internamentos em cuidados intensivos, "foram identificados excessos de mortalidade, em ambos os sexos e nos grupos etários acima dos 65 anos", lê-se no boletim do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

A+ / A-

Portugal registou na última semana menos casos de gripe e uma redução nos internamentos em cuidados intensivos, mas a mortalidade por todas causas continua com valores acima do esperado, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

"Foram identificados excessos de mortalidade em todas as regiões de Portugal continental, em ambos os sexos e nos grupos etários acima dos 65 anos", refere o Boletim de vigilância epidemiológica da gripe e outros vírus respiratórios do INSA relativo à semana de 5 a 11 janeiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Desde o início da época gripal, em 29 de setembro de 2025, os laboratórios da Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe e Outros Vírus Respiratórios (Hospitais) notificaram 66.524 casos de infeção respiratória e identificaram 13.244 casos de gripe.

Na semana em análise, foram identificados 753 casos positivos para o vírus da gripe, menos 587 face à primeira semana de janeiro (1.340).

Neste período, a proporção da gripe em unidades de cuidados intensivos (UCI) foi de 9,2%, tendo diminuído face à semana anterior (19,1%), refere o boletim, precisando que foram reportados 11 casos de gripe pelas 13 UCI que enviaram informação. Quatro doentes tinham 65 ou mais anos, cinco tinham entre 55 e 64 anos e dois tinham entre 45 e 54 anos.

Do total de casos, 10 tinham doença crónica subjacente e 11 tinham recomendação para vacinação contra a gripe sazonal, um dos quais estava vacinado.

Desde o início da época, foram notificados 130 casos de gripe pelas UCI, tendo sido identificado o vírus influenza A(H1) em 8 (6,2%) casos, A(H3) em 13 (10,0%) casos e o vírus A não subtipado em 109 (83,8%) casos.

Do total de casos, 113 (86,9%) tinham doença crónica subjacente e 121 (93,1%) tinham recomendação para vacinação contra a gripe sazonal, dos quais 23 (22,1%) estavam vacinados.

A taxa de incidência das Infeções respiratórias agudas graves (SARI) apresenta uma tendência estável, tendo sido admitidos 80 casos nas Unidades Locais de Saúde que reportaram dados, adianta o boletim, sublinhando que estes casos corresponderam a uma taxa de incidência de 10,3 casos por 100.000 habitantes.

"As taxas de incidência de SARI permanecem mais elevadas no grupo etário dos 65 ou mais anos, enquanto o grupo etário dos 0-4 anos apresentou uma tendência decrescente nas últimas semanas", salienta.

Desde o início desta época, foram identificados outros agentes respiratórios em 4.866 casos, sendo que na semana em análise foram detetados 300 casos, sendo o vírus sincicial respiratório o mais frequentemente detetado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João