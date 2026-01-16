Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Prisão preventiva para suspeito de burlas em falsos serviços de limpeza

16 jan, 2026 - 09:15 • Olímpia Mairos

Suspeito de 30 anos usava falsas ofertas de emprego e plataformas online para furtar dinheiro e ouro em casas de vítimas por todo o país.

A+ / A-

Um homem de 30 anos ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, depois de ter sido detido no âmbito da operação “Limpeza D’Ouro”, realizada pela Polícia de Segurança Pública (PSP). O arguido foi presente a juiz esta quinta-feira, após investigação dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PSP explica que a operação foi desencadeada no dia 14 de janeiro, pelas 7h00, na Área Metropolitana de Lisboa e na cidade de Coimbra, tendo resultado em duas buscas domiciliárias e no cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Autoridade Judiciária.

Segundo a polícia, o suspeito anunciava falsas ofertas de emprego, recolhendo documentos pessoais de candidatos a trabalho. Esses dados eram depois usados para criar contas numa plataforma online de prestação de serviços de limpeza.

“Apropriando-se das identidades dos candidatos, foi contratado por dezenas de pessoas, residentes em diferentes regiões do território nacional, para a realização de serviços de limpeza doméstica”, refere a PSP.

No decurso desses serviços, o arguido conseguia aceder ao interior das habitações, de onde se apropriava de dinheiro, peças de ourivesaria e relojoaria, recorrendo, em algumas situações, ao uso de violência. Os bens eram posteriormente vendidos em estabelecimentos de compra e venda de metais preciosos.

A Autoridade Judiciária integrou os factos sob investigação nos crimes de burla informática e nas comunicações, burla relativa a trabalho ou emprego, acesso ilegítimo a dados pessoais, falsidade informática, furto qualificado, abuso de cartão ou dados de pagamento e roubo qualificado.

Da operação resultou ainda a apreensão de peças de ourivesaria, relógios, telemóveis, equipamentos informáticos e vestuário. O detido, residente em Sintra, permanece em prisão preventiva, num inquérito que está em segredo de justiça.

A PSP sublinha que continuará “atenta a todos os fenómenos criminais” e que, além da investigação e repressão, aposta também na prevenção e sensibilização dos cidadãos, para evitar que sejam vítimas de esquemas de burla.

Veja os conselhos da PSP para quem procura emprego

  • Desconfie de ofertas de emprego excessivamente apelativas;
  • Propostas de trabalho com remunerações elevadas, condições vagas ou ausência de contato institucional credível devem ser encaradas com especial cautela, sobretudo quando divulgadas através de redes sociais ou plataformas informais;
  • Nunca forneça documentos pessoais sem confirmação prévia da entidade;
  • O envio de cópias do cartão de cidadão, passaporte, NIF, IBAN ou outros dados pessoais deve apenas ocorrer após verificação rigorosa da legitimidade da entidade empregadora, incluindo a existência legal da empresa e contatos oficiais;
  • Evite o envio de documentos por meios informais;
  • A remessa de documentos pessoais através de aplicações de mensagens instantâneas, correio eletrónico não institucional ou plataformas não seguras aumenta significativamente o risco de utilização abusiva da identidade;
  • Utilize apenas plataformas digitais reconhecidas e com mecanismos de segurança;
  • Ao contratar serviços online, privilegie plataformas que disponham de sistemas de verificação de identidade dos prestadores, avaliações de utilizadores, histórico de atividade e apoio ao cliente eficaz.

E para quem contrata serviços ao domicílio

  • Verifique a identidade do prestador antes de permitir o acesso à habitação;
  • Antes de autorizar a entrada de um prestador de serviços na sua residência, confirme os dados do perfil, consulte avaliações de outros utilizadores e, sempre que possível, solicite identificação adicional no momento do contacto presencial;
  • Evite permanecer sozinho em situações de risco;
  • Sempre que possível, assegure a presença de outra pessoa durante a prestação do serviço, especialmente quando se trate de um prestador desconhecido;
  • Guarde valores e bens de elevado valor em locais seguros;
  • Dinheiro, peças de ourivesaria, relojoaria e outros bens de valor devem ser mantidos fora do alcance ou da visibilidade de terceiros;
  • Esteja atento a comportamentos suspeitos;
  • Atitudes evasivas, tentativas de circular por áreas não relacionadas com o serviço contratado ou comportamentos intimidatórios devem ser imediatamente comunicados à plataforma e, se necessário, às autoridades.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)