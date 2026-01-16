Prisão preventiva para suspeito de burlas em falsos serviços de limpeza

Um homem de 30 anos ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, depois de ter sido detido no âmbito da operação “Limpeza D’Ouro”, realizada pela Polícia de Segurança Pública (PSP). O arguido foi presente a juiz esta quinta-feira, após investigação dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Em comunicado, a PSP explica que a operação foi desencadeada no dia 14 de janeiro, pelas 7h00, na Área Metropolitana de Lisboa e na cidade de Coimbra, tendo resultado em duas buscas domiciliárias e no cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Autoridade Judiciária.

Segundo a polícia, o suspeito anunciava falsas ofertas de emprego, recolhendo documentos pessoais de candidatos a trabalho. Esses dados eram depois usados para criar contas numa plataforma online de prestação de serviços de limpeza.

“Apropriando-se das identidades dos candidatos, foi contratado por dezenas de pessoas, residentes em diferentes regiões do território nacional, para a realização de serviços de limpeza doméstica”, refere a PSP.

No decurso desses serviços, o arguido conseguia aceder ao interior das habitações, de onde se apropriava de dinheiro, peças de ourivesaria e relojoaria, recorrendo, em algumas situações, ao uso de violência. Os bens eram posteriormente vendidos em estabelecimentos de compra e venda de metais preciosos.

A Autoridade Judiciária integrou os factos sob investigação nos crimes de burla informática e nas comunicações, burla relativa a trabalho ou emprego, acesso ilegítimo a dados pessoais, falsidade informática, furto qualificado, abuso de cartão ou dados de pagamento e roubo qualificado.

Da operação resultou ainda a apreensão de peças de ourivesaria, relógios, telemóveis, equipamentos informáticos e vestuário. O detido, residente em Sintra, permanece em prisão preventiva, num inquérito que está em segredo de justiça.

A PSP sublinha que continuará “atenta a todos os fenómenos criminais” e que, além da investigação e repressão, aposta também na prevenção e sensibilização dos cidadãos, para evitar que sejam vítimas de esquemas de burla.

Veja os conselhos da PSP para quem procura emprego

Desconfie de ofertas de emprego excessivamente apelativas;

Propostas de trabalho com remunerações elevadas, condições vagas ou ausência de contato institucional credível devem ser encaradas com especial cautela, sobretudo quando divulgadas através de redes sociais ou plataformas informais;

Nunca forneça documentos pessoais sem confirmação prévia da entidade;

O envio de cópias do cartão de cidadão, passaporte, NIF, IBAN ou outros dados pessoais deve apenas ocorrer após verificação rigorosa da legitimidade da entidade empregadora, incluindo a existência legal da empresa e contatos oficiais;

Evite o envio de documentos por meios informais;

A remessa de documentos pessoais através de aplicações de mensagens instantâneas, correio eletrónico não institucional ou plataformas não seguras aumenta significativamente o risco de utilização abusiva da identidade;

Utilize apenas plataformas digitais reconhecidas e com mecanismos de segurança;

Ao contratar serviços online, privilegie plataformas que disponham de sistemas de verificação de identidade dos prestadores, avaliações de utilizadores, histórico de atividade e apoio ao cliente eficaz.

E para quem contrata serviços ao domicílio