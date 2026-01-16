Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Professores adiaram reforma na maioria das escolas. Missão questiona medida

16 jan, 2026 - 17:29 • Lusa

O movimento foi ver se a grande maioria destes professores estavam a dar aulas a sul do país, onde há muito mais alunos sem aulas, e descobriu que a distribuição regional "não acompanha os territórios onde a escassez de professores é mais acentuada".

A+ / A-

A maioria dos agrupamentos de escolas tem este ano professores que aceitaram adiar a reforma, segundo um inquérito realizado pela Missão Escola Pública, que tem dúvidas sobre a eficácia da medida.

A Missão Escola Pública (MEP) inquiriu 222 diretores de escolas e agrupamentos de todo o país e mais de metade (57%) disse ter professores que aceitaram protelar a reforma, uma das medidas anunciadas pelo Ministério da Educação para reduzir o número de alunos sem aulas por períodos prolongados.

No entanto, o movimento de professores decidiu cruzar alguns dados e concluiu que havia o perigo de a medida ser ineficaz e "economicamente danosa", uma vez que há muitos docentes em escolas onde não há assim tanta carência.

O ministério atribui um suplemento de 750 euros brutos mensais, além da remuneração, a quem aceite reformar-se mais tarde e a questão económica apontada pelo MEP justifica-se pelo facto de se "concentrar incentivos remuneratórios em contextos onde não existe escassez de professores, mantendo em funções docentes, em escalões elevados e com horários reduzidos, enquanto docentes profissionalizados permanecem nas listas de não colocados.".

O movimento foi ver se a grande maioria destes professores estavam a dar aulas a sul do país, onde há muito mais alunos sem aulas, e descobriu que a distribuição regional "não acompanha os territórios onde a escassez de professores é mais acentuada", lê-se no inquérito.

A maior percentagem de agrupamentos com docentes a adiar a aposentação situa-se no norte e no centro (56% e 60%), onde há menos problemas, diminuindo à medida que se "desce" no território.

"Levantam-se dúvidas quanto à adequação da medida como resposta à falta de professores", conclui o movimento, alertando para o facto de a medida poder ser contraproducente.

Falta de professores alastrou a escolas de todo o país

Falta de professores alastrou a escolas de todo o país

Carência de professores generaliza-se a todo o paí(...)

Os professores que adiam a aposentação encontram-se, regra geral, nos últimos escalões da carreira e têm horários letivos reduzidos (de 14 horas), pelo que, "em contextos onde não existe escassez docente, o adiamento pode impedir a libertação de horários que poderiam ser atribuídos a docentes profissionalizados com horários completos (22 horas letivas), atualmente integrados nas listas de não colocados".

O movimento alerta para o risco de uma "afetação ineficiente de recursos públicos", resultado de um desenho e de uma aplicação "territorialmente desajustados, cuja eficácia real e custo económico permanecem por demonstrar".

O relatório alerta também para o facto de a falta de professores ter deixado de ser um problema localizado nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, para estar ser um fenómeno nacional, com 34% dos agrupamentos a funcionar com falta de docentes.

O movimento refere ainda o facto de a legislação definir que os alunos podem ficar sem avaliação apenas durante um trimestre, não podendo terminar dois trimestres consecutivos sem avaliação.

"Milhares de alunos iniciaram o segundo período sem terem tido uma única aula a pelo menos uma disciplina, por falta de professor, num contexto que tende a agravar-se após as 313 aposentações em janeiro e as 287 em fevereiro. Perante este cenário, torna-se inevitável questionar como será assegurada a avaliação destes alunos no final do ano letivo, caso continuem sem professor".

Apesar do foco na falta de professores, o inquérito mostra que a grande maioria dos diretores (68%) aponta a falta de assistentes operacionais como o seu maior problema, seguindo-se depois a burocracia e só depois a falta de professores (44%).

As queixas variam por região, mas a MEP aponta uma realidade comum: "os diretores estão cada vez mais absorvidos pela gestão de carências e procedimentos administrativos, em detrimento da liderança pedagógica".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João