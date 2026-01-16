Professores adiaram reforma na maioria das escolas. Missão questiona medida

A maioria dos agrupamentos de escolas tem este ano professores que aceitaram adiar a reforma, segundo um inquérito realizado pela Missão Escola Pública, que tem dúvidas sobre a eficácia da medida.

A Missão Escola Pública (MEP) inquiriu 222 diretores de escolas e agrupamentos de todo o país e mais de metade (57%) disse ter professores que aceitaram protelar a reforma, uma das medidas anunciadas pelo Ministério da Educação para reduzir o número de alunos sem aulas por períodos prolongados.

No entanto, o movimento de professores decidiu cruzar alguns dados e concluiu que havia o perigo de a medida ser ineficaz e "economicamente danosa", uma vez que há muitos docentes em escolas onde não há assim tanta carência.

O ministério atribui um suplemento de 750 euros brutos mensais, além da remuneração, a quem aceite reformar-se mais tarde e a questão económica apontada pelo MEP justifica-se pelo facto de se "concentrar incentivos remuneratórios em contextos onde não existe escassez de professores, mantendo em funções docentes, em escalões elevados e com horários reduzidos, enquanto docentes profissionalizados permanecem nas listas de não colocados.".

O movimento foi ver se a grande maioria destes professores estavam a dar aulas a sul do país, onde há muito mais alunos sem aulas, e descobriu que a distribuição regional "não acompanha os territórios onde a escassez de professores é mais acentuada", lê-se no inquérito.

A maior percentagem de agrupamentos com docentes a adiar a aposentação situa-se no norte e no centro (56% e 60%), onde há menos problemas, diminuindo à medida que se "desce" no território.

"Levantam-se dúvidas quanto à adequação da medida como resposta à falta de professores", conclui o movimento, alertando para o facto de a medida poder ser contraproducente.