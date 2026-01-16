Pulseira eletrónica para suspeito de sequestrar a própria mãe na Trofa

Um homem de 28 anos, detido na quinta-feira na Trofa suspeito de ter sequestrado a mãe, vai aguardar julgamento controlado por pulseira eletrónica, tendo sido obrigado a abandonar a habitação e a afastar-se dos familiares, revelou esta sexta-feira a GNR.

Em comunicado, as autoridades explicam que, na sequência de uma denúncia, apuraram que o suspeito "tentou forçar a vítima, a sua mãe, de 58 anos, a acompanhá-lo para encontrar-se com a sua ex-namorada, a qual havia manifestado que apenas aceitaria falar com ele na presença da progenitora do mesmo".

Perante a recusa da vítima, o suspeito coagiu-a, ameaçou-a e feriu-a com recurso a uma arma branca, acrescenta a nota de imprensa.

O suspeito foi localizado e detido algum tempo mais tarde, acrescenta a GNR.

Presente ao Tribunal Judicial de Matosinhos, o detido ficou ainda obrigado a apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.