Operação Harry Potter

Quatro detidos por tráfico de doping na Área Metropolitana de Lisboa

16 jan, 2026 - 10:03 • Olímpia Mairos

Suspeitos dedicavam-se à compra, venda e administração de esteroides anabolizantes a atletas de culturismo e fitness, alguns deles medalhados em competições nacionais e internacionais

Quatro homens detidos numa operação da Polícia Judiciária denominada “Harry Potter” ficaram sujeitos à proibição de contactos e a termo de identidade e residência, após o primeiro interrogatório judicial.

Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de tráfico de substâncias e métodos proibidos (doping), detenção de arma proibida e branqueamento de capitais.

As detenções foram efetuadas pela Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, numa operação realizada na Área Metropolitana de Lisboa.

Segundo a Judiciária, os arguidos dedicavam-se à compra, venda e administração de esteroides anabolizantes a atletas de culturismo e fitness, alguns deles medalhados em competições nacionais e internacionais.

A atividade era desenvolvida a partir de uma clínica de fisioterapia, um solário, um ginásio e outros estabelecimentos associados aos suspeitos.

No âmbito da operação foram cumpridos oito mandados de busca, domiciliárias e não domiciliárias, tendo sido apreendidas mais de uma centena de ampolas com substâncias proibidas, uma arma de fogo, dinheiro em numerário e diverso material probatório.

Entre os detidos está um cidadão estrangeiro. O inquérito é dirigido pelo DIAP de Lisboa.

