Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Torre dos Clérigos evacuada após curto-circuito em bateria

16 jan, 2026 - 14:41 • Lusa

Foco de incêndio numa bateria no piso superior levou a evacuação parcial daquele monumento no Porto.

A+ / A-

A Torre dos Clérigos foi parcialmente evacuada ao início da tarde desta sexta-feira devido a um foco de incêndio numa bateria no piso superior daquele monumento, revelou à Lusa fonte da Câmara do Porto.

O alerta foi dado pelas 12h41 e, à chegada dos meios ao local, a situação já tinha sido resolvida pelos elementos de segurança da torre, acrescentou a fonte da autarquia.

Segundo a mesma fonte, foi um curto-circuito numa bateria situada no piso superior da torre que causou o incêndio, não havendo registo de feridos.

Pelas 14h05, acrescentou, aguardava-se a chegada de técnicos de manutenção ao local.

A Lusa tentou uma reação da Irmandade dos Clérigos, mas até ao momento não foi possível.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)