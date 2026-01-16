Torre dos Clérigos evacuada após curto-circuito em bateria

A Torre dos Clérigos foi parcialmente evacuada ao início da tarde desta sexta-feira devido a um foco de incêndio numa bateria no piso superior daquele monumento, revelou à Lusa fonte da Câmara do Porto.

O alerta foi dado pelas 12h41 e, à chegada dos meios ao local, a situação já tinha sido resolvida pelos elementos de segurança da torre, acrescentou a fonte da autarquia.

Segundo a mesma fonte, foi um curto-circuito numa bateria situada no piso superior da torre que causou o incêndio, não havendo registo de feridos.

Pelas 14h05, acrescentou, aguardava-se a chegada de técnicos de manutenção ao local.

A Lusa tentou uma reação da Irmandade dos Clérigos, mas até ao momento não foi possível.