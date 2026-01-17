Corpo de homem vítima de homicídio retirado de poço junto a EN2 na zona de Ervidel

O corpo de um homem, de 81 anos, alegadamente vítima de homicídio, foi encontrado, este sábado, num poço junto à Estrada Nacional 2 (EN2), entre Ervidel e Ferreira do Alentejo, e foi detido um suspeito do crime.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à agência Lusa que o corpo da vítima foi encontrado esta tarde num poço na freguesia de Ervidel, concelho de Aljustrel, após o suspeito do homicídio, de 40 anos, confessar o crime às autoridades e elementos da Guarda terem efetuado diligências policiais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com a mesma fonte da GNR, o presumível homicídio terá acontecido depois de o suspeito, na sexta-feira à noite, ter raptado a ex-companheira, que mais tarde libertou, e o idoso, que "jogou para dentro do poço".

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Baixo Alentejo indicou ter recebido o alerta, às 18:23, para "o resgate de uma vítima" que se encontrava "dentro do poço de Vale da Rosa, mesmo junto à EN2, ao quilómetro 605".

Por volta das 19h30, de acordo com a mesma fonte, o corpo do homem, detetado "a uma profundidade de cerca de dois metros", foi retirado do poço, com a ajuda de mergulhadores da corporação dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel.

As operações de resgate envolveram 12 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e PJ.

A fonte da GNR indicou à Lusa que o suspeito do homicídio "esteve envolvido num processo de violência doméstica" contra a ex-companheira e aguardava o julgamento em liberdade, sob medidas de coação.

"Na sexta-feira à noite, supostamente raptou a ex-companheira e o homem de 81 anos, resultando no homicídio" deste indivíduo, relatou.

Na madrugada de hoje, "por volta das 6h00, o homem foi inicialmente detido por tentativa de roubo à mão armada, com arma de fogo, de outros dois indivíduos, em Ferreira do Alentejo", disse.

"Os dois homens viraram-se contra ele, manietaram-no e chamaram a GNR. A patrulha deteve-o e conduziu-o ao hospital de Beja, porque precisou de cuidados hospitalares", afirmou.

A mesma fonte acrescentou que, "apenas por volta das 10h00" é que "a ex-companheira, que entretanto tinha sido libertada, contactou a Guarda e relatou a situação do homicídio".

Elementos daquela força de segurança fora "à barragem do Pardieiro, com a senhora, porque foi onde ela disse que o suspeito a tinha levado, juntamente com o outro homem, quando foram raptados".

A Polícia Judiciária (PJ) foi contactada, devido ao roubo e alegado homicídio, e, após ser tratado, o suspeito foi levado para o posto da GNR em Aljustrel, para ser interrogado, cerca das 16h00.

"Confessou à PJ que tinha matado o tal indivíduo e foi difícil que contasse onde tinha deixado o cadáver, mas acabou por contar que o corpo estava num poço junto à EN2. Não percebemos se o matou na barragem e o transportou ou se o matou junto do poço, mas, após efetuarmos diligências, conseguimos localizar o poço em causa", relatou a fonte, referindo que a viatura utilizada no presumível rapto também foi encontrada junto do Centro de Saúde de Ferreira do Alentejo.