Dez distritos sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Dez distritos de Portugal continental estão este sábado sob aviso amarelo devido à agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA detalha que o aviso amarelo, emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, foi determinado para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

Nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, o alerta é válido até às 0h00 do dia 18 de janeiro. Já nos distritos de Faro e de Beja, o alerta vai prolongar-se até às 6h00 de domingo e, nos distritos de Setúbal, de Leiria e de Lisboa, o aviso amarelo termina às 3h00, também de domingo.

O IPMA emitiu ainda um alerta amarelo para a queda de neve acima dos 800 metros, que deverá manter-se até às 21h00 de hoje e que inclui os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga.

No aviso amarelo para a queda de neve, o IPMA alerta ainda para a possibilidade de perturbações por acumulação e formação de gelo, que pode levar ao corte ou condicionamento de vias, danos em estruturas ou árvores.