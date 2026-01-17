Jornalistas da Visão conseguem 200 mil euros para leilão da revista

A campanha de angariação de fundos lançada pelos jornalistas que, nos últimos meses, têm feito a revista Visão, com vista à aquisição do título, arrecadou até este sábado cerca de 200 mil euros, objetivo inicial da iniciativa. Alexandra Correia, subdiretora da Visão, que integra o grupo de 12 jornalistas que continuam semanalmente a trabalhar para colocar a revista nas bancas, disse à agência Lusa ser "impressionante" a adesão a esta campanha de "crowdfunding", quer dos leitores, quer de muitas figuras públicas. "Ficámos impressionados. Dá-nos muita força", afirmou a jornalista, assegurando que a campanha continuará aberta. "O dinheiro destina-se a concorrermos ao leilão [pelo título], que prevemos que decorra em março, pelo que não vai ser usado para qualquer outra coisa. Estamos focados em ficar com a Visão", revista que Alexandra Correia sublinha que "não existe sem os seus jornalistas". Os 12 jornalistas que se mantêm em atividade serão o núcleo central da próxima sociedade que, entretanto, será criada, para concorrerem ao leilão. Rapidez surpreendeu No dia a dia, a revista está a ser feita por este grupo de profissionais, com os proveitos das vendas da revista a ser usados para as despesas como a impressão ou as licenças de software. "Quando sobra alguma coisa, o administrador de insolvência vai pagando os salários", por frações, mas cujo pagamento regista atrasos significativos, não estando ainda liquidadas verbas referentes aos meses desde agosto de 2025.

Numa publicação deste sábado nas redes sociais, os jornalistas da Visão registam que "em menos de uma dezena de dias", foi alcançado o objetivo inicial desta campanha. "Graças ao apoio de mais de 4.500 doadores, atingimos os 200 mil euros - um valor que muitos nos disseram que seria impossível, irrealista e exagerado. Mas que, afinal, foi alcançado com uma rapidez que, sinceramente, também nos surpreendeu, preparados que estávamos para um processo que, prudentemente, imaginávamos que poderia ser demorado, lento e difícil", escrevem na mensagem. Os jornalistas acrescentam que "este resultado demonstra que a Visão tem uma comunidade de leitores relevante, ativa e solidária. Mas revela também que em Portugal somos muitos os que insistimos em lutar por uma Imprensa livre, independente e de qualidade". Os jornalistas sublinham ainda que o leilão, "que só deverá iniciar-se em março, na melhor das hipóteses, será sempre uma incógnita no que diz respeito ao valor das licitações", pelo que decidiram "manter a recolha de fundos aberta a mais doações, atendendo a todos aqueles que continuam a manifestar o seu interesse em procurar garantir o futuro da Visão com os jornalistas que a fazem". Caso não consigam a licitação, não estão ainda decididos os passos futuros, embora exista uma certeza: "não iremos parar", assegurou Alexandra Correia. Empresa de jornalistas criada do zero No texto de apresentação da campanha, na plataforma GoFundMe, os jornalistas dizem querer "estar preparados para apresentar, em leilão, uma proposta sólida e vencedora - que resista às investidas de um qualquer aventureiro ou de alguma entidade de origem desconhecida".