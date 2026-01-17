Ouvir
Mulher detida no aeroporto de Lisboa fica em prisão preventiva por tráfico de cocaína

17 jan, 2026 - 17:44 • Olímpia Mairos

Cocaína apreendida, de elevada pureza, permitiria produzir pelo menos 8.500 doses individuais.

A+ / A-

Uma mulher de 27 anos, detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de tráfico de estupefacientes, ficou em prisão preventiva após ser presente a primeiro interrogatório judicial.

A arguida, uma cidadã estrangeira, é suspeita de ter transportado cocaína para Lisboa a partir de um país da América do Sul.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a Polícia Judiciária, a droga apreendida, “devido ao elevado grau de pureza, permitiria a preparação de pelo menos 8.500 doses individuais”.

Parte do produto estupefaciente foi transportado no interior do organismo da detida, uma prática associada ao tráfico por via aérea e que representa elevados riscos para a vida humana.

A detenção ocorreu no âmbito da atividade regular de prevenção e repressão da introdução de droga em território nacional.

Apesar dos perigos, a PJ sublinha que “as redes criminosas continuam a recorrer a correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica ou emocional, aliciados com promessas de elevadas quantias monetárias e com falsas garantias sobre os riscos envolvidos.”

A investigação está a ser conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária e prossegue.

Saiba Mais
