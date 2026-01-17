Mulher detida no aeroporto de Lisboa fica em prisão preventiva por tráfico de cocaína

Uma mulher de 27 anos, detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de tráfico de estupefacientes, ficou em prisão preventiva após ser presente a primeiro interrogatório judicial.

A arguida, uma cidadã estrangeira, é suspeita de ter transportado cocaína para Lisboa a partir de um país da América do Sul.

De acordo com a Polícia Judiciária, a droga apreendida, “devido ao elevado grau de pureza, permitiria a preparação de pelo menos 8.500 doses individuais”.

Parte do produto estupefaciente foi transportado no interior do organismo da detida, uma prática associada ao tráfico por via aérea e que representa elevados riscos para a vida humana.

A detenção ocorreu no âmbito da atividade regular de prevenção e repressão da introdução de droga em território nacional.

Apesar dos perigos, a PJ sublinha que “as redes criminosas continuam a recorrer a correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica ou emocional, aliciados com promessas de elevadas quantias monetárias e com falsas garantias sobre os riscos envolvidos.”

A investigação está a ser conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária e prossegue.