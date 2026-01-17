Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 jan, 2026
Em Destaque
Presidenciais com frio intenso, mas sol na maioria do país

17 jan, 2026 - 23:20 • Olímpia Mairos

IPMA prevê frio intenso, geada e eventual queda de neve, num domingo eleitoral com abertas em grande parte do território.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, dia de eleições presidenciais, temperaturas muito baixas, embora com períodos de sol na generalidade do território.

De acordo com a previsão, o céu apresentará períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros dispersos, que, a ocorrer, poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo. Está também prevista queda de neve nas regiões Norte e Centro, acima dos 600 a 800 metros de altitude, subindo a cota para 1000 a 1200 metros a partir da tarde.

O vento soprará fraco a moderado, de norte/nordeste, até 25 km/h, podendo ser por vezes forte, com rajadas até 40 km/h, nas terras altas do Centro e Sul. O IPMA alerta ainda para a formação de gelo ou geada, bem como para a ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Quanto às temperaturas, prevê-se uma pequena descida da mínima, em especial no litoral oeste, e uma ligeira subida da máxima a norte do sistema montanhoso Montejunto–Estrela.

As temperaturas mínimas deverão variar entre -2 graus na Guarda e 5 graus em Setúbal e Faro, enquanto as máximas vão oscilar entre 4 graus na Guarda e 14 graus em Faro.

Tópicos
