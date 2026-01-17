Protesto em Lisboa denuncia repressão no Irão

Várias dezenas de pessoas concentraram-se esta tarde, de forma pacífica, junto à Assembleia da República, em Lisboa, para manifestar solidariedade com os protestos que decorrem no Irão desde dezembro, motivados pelo aumento do custo de vida e pela oposição ao regime islâmico.

A comunidade iraniana em Portugal teme um agravamento da violência e denuncia a repressão em curso no país. Entre as principais exigências dos manifestantes estão a rutura diplomática com Teerão, o reconhecimento de Reza Pahlavi como interlocutor do processo de transição política e a classificação da Guarda Revolucionária Islâmica como organização terrorista.

Em declarações à RTP, um dos manifestantes afirmou que Reza Pahlavi “é uma pessoa em quem acreditamos que pode unir os iranianos” e que “é a única capaz de conduzir uma transição no Irão após a queda da República Islâmica”, defendendo ainda que o Governo português “recomece a dialogar com ele”.

Já à Lusa, outro manifestante afirmou que o povo iraniano quer “acabar com o Estado islâmico” e viver numa democracia secular, defendendo a criação de um governo de transição que permita eleições livres e a normalização das relações internacionais.

O protesto decorreu debaixo de chuva, numa altura em que as autoridades iranianas têm reforçado a repressão. O líder supremo do país, Ali Khamenei, anunciou recentemente um endurecimento da resposta do Estado aos protestos.

Os manifestantes apelaram ainda a que Portugal declare o embaixador iraniano 'persona non grata' e sublinharam o papel central das mulheres na luta pela liberdade e pelos direitos no Irão.