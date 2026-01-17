Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Protesto em Lisboa denuncia repressão no Irão

17 jan, 2026 - 18:43 • Olímpia Mairos , com Lusa

Manifestantes denunciam repressão no Irão e pedem rutura diplomática.

A+ / A-

Várias dezenas de pessoas concentraram-se esta tarde, de forma pacífica, junto à Assembleia da República, em Lisboa, para manifestar solidariedade com os protestos que decorrem no Irão desde dezembro, motivados pelo aumento do custo de vida e pela oposição ao regime islâmico.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A comunidade iraniana em Portugal teme um agravamento da violência e denuncia a repressão em curso no país. Entre as principais exigências dos manifestantes estão a rutura diplomática com Teerão, o reconhecimento de Reza Pahlavi como interlocutor do processo de transição política e a classificação da Guarda Revolucionária Islâmica como organização terrorista.

Em declarações à RTP, um dos manifestantes afirmou que Reza Pahlavi “é uma pessoa em quem acreditamos que pode unir os iranianos” e que “é a única capaz de conduzir uma transição no Irão após a queda da República Islâmica”, defendendo ainda que o Governo português “recomece a dialogar com ele”.

Já à Lusa, outro manifestante afirmou que o povo iraniano quer “acabar com o Estado islâmico” e viver numa democracia secular, defendendo a criação de um governo de transição que permita eleições livres e a normalização das relações internacionais.

O protesto decorreu debaixo de chuva, numa altura em que as autoridades iranianas têm reforçado a repressão. O líder supremo do país, Ali Khamenei, anunciou recentemente um endurecimento da resposta do Estado aos protestos.

Os manifestantes apelaram ainda a que Portugal declare o embaixador iraniano 'persona non grata' e sublinharam o papel central das mulheres na luta pela liberdade e pelos direitos no Irão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João