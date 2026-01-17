Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 17 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Utentes da EN125 alertam que degradação da via põe em risco os utilizadores

17 jan, 2026 - 14:56 • Lusa

Nos últimos oito anos não houve "qualquer requalificação estrutural digna desse nome", afirma movimento.

A+ / A-

O Movimento de Cidadania dos Utentes da EN125 - Sotavento alertou este sábado que o "péssimo estado" da Estrada Nacional (EN) 125, entre Vila Nova de Cacela e Tavira, está a colocar em perigo os utentes da via.

Os utentes da estrada algarvia advertiram que o mau estado do pavimento se está a "agravar" e a "colocar diariamente em risco a segurança de milhares de utentes" que circulam no troço entre Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António, e Tavira.

"A requalificação da EN125 foi efetuada apenas entre Vila do Bispo e Olhão, deixando, mais uma vez, o sotavento [este] algarvio para trás. Neste troço, o piso apresenta inúmeros buracos, rasgos e abatimentos, agora agravados pelas chuvas recentes, tornando a circulação rodoviária perigosa e causando danos frequentes em viaturas", caracterizou o Movimento dos utentes da EN125.

Não houve "requalificação estrutural"

A estrutura representativa dos utentes da EN125, que percorre o distrito de Faro no sentido este-oeste, recordou que a estrada foi alvo de intervenções na zona mais oriental do seu traçado em 2018, mas na ocasião os trabalhos apenas se centraram no troço entre Aldeia Nova, no concelho de Vila Real de Santo António, e Altura, no município de Castro Marim.

Nos últimos oito anos também não houve "qualquer requalificação estrutural digna desse nome", tendo a falta de obras deixado o troço entre Vila Nova de Cacela e Tavira degradado e num estado que coloca em risco quem utiliza a EN125, lamentou.

"Para além disso, subsiste a necessidade urgente de construção de uma rotunda no cruzamento de Santa Rita, infraestrutura que constava dos primeiros projetos de requalificação da EN125, mas que nunca chegou a ser executada", observou o Movimento de utentes.

O cruzamento em causa foi parcialmente fechado, há vários meses, pela Infraestruturas de Portugal, para quem entra na EN125 desde Santa Rita, em direção a Vila Real de Santo António, e isso criou um "bloqueio" que "Impede a viragem à esquerda e o seguimento em frente", de Santa Rita para Cacela Velha, criticou a estrutura representativa dos utentes.

Esta solução, sem uma rotunda como alternativa, tem "prejudicado gravemente as populações locais e as empresas ali instaladas", que são obrigadas a fazer vários quilómetros ou a inverter a marcha mais à frente em pela via para seguirem para este, em direção a Vila Real de Santo António, argumentou.

Trata-se de uma "situação prolongada de abandono e discriminação territorial" que o Movimento quer ver rapidamente corrigida para que as condições de segurança sejam restabelecidas na estrada algarvia".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 17 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João