Duas pessoas baleadas no bairro Casal da Boba na Amadora

18 jan, 2026 - 00:02 • Lusa

O incidente aconteceu no bairro Casal da Boba, freguesia de Mina de Água, concelho da Amadora.

A+ / A-

Duas pessoas foram baleadas este sábado à noite no bairro Casal da Boba, Amadora, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, sem adiantar mais pormenores.

"Neste momento estamos com uma situação na Amadora, à partida são dois indivíduos baleados", afirmou a mesma fonte num contacto telefónico pelas 23h30, ressalvando que não há para já mais informações.

"Foi agora comunicado e vamos enviar meios para o local", indicou.

