Marcelo expressa pesar a Felipe VI por vítimas de acidente ferroviário em Espanha

18 jan, 2026 - 23:40 • Olímpia Mairos

Mensagem de pesar foi endereçada ao Rei Felipe VI após o acidente que envolveu dois comboios de alta velocidade em Adamuz, na província espanhola de Córdoba.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou este domingo pesar ao rei de Espanha, Felipe VI, pelas vítimas de um acidente ferroviário em Córdoba, que provocou pelo menos 21 mortos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo a nota no site da Presidência da República, o Chefe de Estado português manifestou o seu pesar pelas consequências trágicas do descarrilamento de dois comboios de alta velocidade no município de Adamuz, na província de Córdoba, acidente que causou a morte de múltiplos passageiros e dezenas de feridos, ainda em número indeterminado.

“Neste momento de profunda tristeza”, refere a nota, Marcelo Rebelo de Sousa transmite “sentidas condolências e solidariedade aos familiares de todos os que perderam a vida” e deseja “uma rápida recuperação dos feridos”.

O acidente aconteceu pelas 18h39 (hora de Portugal Continental), na zona de Adamuz, perto de Córdoba.

O jornal El Mundo refere que um dos comboios invadiu a via contrária provocando também o descarrilamento da outra composição.

O comboio da empresa Iryo, que esteve na origem do acidente, transportava cerca de 300 passageiros.

O comboio da Iryo fazia a ligação entre Málaga e Madrid. O outro comboio da Renfe ligava Madrid a Huelva.

