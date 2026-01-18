​Recuperada espingarda de guerra G3 furtada no Museu do Combatente

A PSP recuperou uma espingarda G3, uma arma de guerra que tinha sido furtada pela do Museu do Combatente, em Belém, informou este domingo o Comando Metropolitano de Lisboa.

A arma tinha sido furtada a 9 de janeiro e foi recuperada em resultado de uma investigação policial, na passada sexta-feira.

“Assim que os funcionários do Museu tiveram conhecimento do furto, contactaram de imediato a PSP que, através dos investigadores da Divisão de Investigação Criminal, iniciou desde logo diligências urgentes com o intuito de recuperar o mais rapidamente possível esta arma, impedindo que fosse transacionada no mercado negro, ou que fosse utilizada para o cometimento de crimes”, refere a PSP, em comunicado.

Com recurso às imagens de segurança do Museu do Combatente foi possível identificar o suspeito.

“Uma vez conhecida a sua identificação, foram desenvolvidos esforços para o localizar, o que veio a acontecer no dia 16 de janeiro. Após a sua abordagem, foi levada a cabo uma busca domiciliária na zona do Seixal onde foi possível recuperar a arma furtada”, indica a PSP.

A espingarda G3 encontra-se à guarda da PSP e vai agora ser submetida a uma inspeção judiciária, para depois ser devolvida ao Museu do Combatente.

O suspeito, de 23 anos e sem antecedentes criminais, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade.