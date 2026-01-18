Rede de tráfico de meixão desmantelada no rio Minho em Caminha

Uma rede de tráfico de meixão foi, esta madrugada, desmantelada no rio Minho, em Caminha, tendo sido apreendidos 8,5 quilos daquela espécie, no valor de 40 mil euros, e uma "avultada quantia em dinheiro", anunciou hoje a Polícia Marítima.

Em comunicado, aquela força policial refere que a rede operava nas margens do Troço Internacional do Rio Minho (TIRM) naquele concelho do distrito de Viana do Castelo.

Além do meixão e da quantia de dinheiro, foi também apreendida uma viatura, tendo sido constituídos arguidos dois homens suspeitos da prática dos crimes de dano contra a natureza, contrabando qualificado e falsificação de documentos.

Segundo a Polícia Marítima, aquela ação de combate ao tráfico ilegal de meixão teve como objetivo "detetar e interromper uma atividade criminosa, altamente lucrativa, associada à captura, transporte e comercialização ilícita da enguia-europeia (Anguilla anguilla), espécie protegida e fortemente pressionada por redes organizadas de natureza transnacional".

No texto, a Polícia Marítima salienta que o tráfico ilegal de meixão representa uma "séria ameaça à sustentabilidade dos ecossistemas fluviais e à sobrevivência da enguia-europeia, espécie classificada como criticamente ameaçada".