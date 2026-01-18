Ouvir
Um morto e um ferido grave em despiste de viatura em Oliveira de Frades

18 jan, 2026 - 17:04 • Lusa

Acidente ocorreu esta tarde durante testes a um automóvel no Aeródromo da Pedra da Broa.

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido ao início da tarde deste domingo, na sequência do despiste de uma viatura no Aeródromo da Pedra da Broa, em Oliveira de Frades, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Sofia Ferreira, adjunta dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, explicou que os dois homens "estavam a fazer testes a um veículo ligeiro de passageiros e despistaram-se", cerca das 14h00.

O acidente provocou a morte a um homem de 33 anos e ferimentos graves noutro de 42 anos, tendo este sido transportado para o Hospital de São Teotónio, em Viseu.

Para o Aeródromo da Pedra da Broa, localizado em Pinheiro de Lafões, foram mobilizados 15 operacionais e sete viaturas.

