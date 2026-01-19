Fraude com IA: "Alunos apresentam textos que claramente não são da sua autoria"

19 jan, 2026 - 20:20 • João Maldonado
Dezenas de professores já assinaram um manifesto contra o que chamam o uso desregulado de Inteligência Artificial no Ensino. Entendem que é preciso uma pausa para refletir sobre a utilização destas tecnologias pelo bem da aprendizagem.
Para o professor da área da Geografia, os docentes não estão neste momento capacitados para lidar com esta realidade que entrou ensino adentro.
"Os professores do Ensino Superior são especialistas do ponto de vista disciplinar e científico nas diferentes áreas em que se especializam, agora pede-se - exige-se até - de forma bastante acelerada que os mesmos rapidamente se convertam em especialistas em Inteligência Artificial." É preciso tempo para "refletir", termina.