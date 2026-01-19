Fraude com IA: "Alunos apresentam textos que claramente não são da sua autoria"

Dezenas de professores já assinaram um manifesto contra o que chamam o uso desregulado de Inteligência Artificial no Ensino. Entendem que é preciso uma pausa para refletir sobre a utilização destas tecnologias pelo bem da aprendizagem.

Entrevistado pela Renascença, André Carmo, docente na Universidade de Évora, denuncia "um fosso entre a qualidade ou a competência no registo oral, em sala de aula, para o desempenho escrito, em que apresentam textos que claramente não são da sua autoria" - e com "uma parecença extraordinária" entre si.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A utilização generalizada, absolutamente desregulada, torna virtualmente impossível a deteção de processos fraudulentos", sublinha André Carmo, um dos obreiros deste manifesto, apelando ainda a que a travagem no uso destas tecnologias dê espaço à formação de profissionais capacitados: "Só dessa forma é que podem estar aptos e em condições para poderem fazer um uso de Inteligência Artificial em contexto de sala de aula, com os seus estudantes, alertando para os problemas do ponto de vista da fraude e da integridade".