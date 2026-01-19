Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 19 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Aeroporto de Lisboa

Polícias alvo de queixa por participarem em plenário da ASPP

19 jan, 2026 - 20:52 • Liliana Monteiro

Cerca de meia dúzia de agentes da PSP foram alvo de participação, alegadamente, por abandono de funções no Aeroporto de Lisboa durante um plenário sindical, em dezembro passado.

A+ / A-

A Direção Nacional da PSP fez chegar ao Ministério Público (MP) um auto de notícia, elaborado pelo oficial de serviço junto do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a relatar o abandono de funções de meia dúzia de agentes da PSP das boxes do controlo de passageiros, no passado dia 18 de dezembro, quando decorria um plenário da Associação Sindical de Profissionais da Polícia (ASPP/PSP).

Ao que a Renascença apurou, todos os agentes terão comunicado através de requerimento que pretendiam assistir à iniciativa sindical, sem que qualquer dos requerimentos tenha sido indeferido.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nesse dia participaram no plenário promovido pela ASPP, entre as 7h00 e as 10h00, cerca de três a quatro centenas de agentes fardados. A ausência terá provocado o aumento de filas no controlo de passageiros. Em novembro, um outro plenário também tinha condicionado a área das chegadas.

Durante a reunião, alguns terão sido chamados a regressar ao posto de trabalho, tendo-o feito. Os restantes regressaram apenas no final.

"Inadmissível." Polícias foram impedidos de participar em plenário

Segurança

"Inadmissível." Polícias foram impedidos de participar em plenário

Os polícias que cumprem serviço no Aeroporto de Li(...)

Na altura, a ASPP/PSP, o maior sindicato de polícias, descreveu o ato como ‘inadmissível’ por estar a impedir os agentes de participar livremente numa iniciativa sindical.

A ASPP denunciou mesmo a existência de ameaças de chefias intermédias com processos.

Ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal Público, que é emitida na próxima quinta-feira, pelas 23h00, o presidente da ASPP, Paulo Santos, confrontado sobre se tinha conhecimento de tal diligência afirmou: “a informação que tenho é que foi elaborado um auto por um responsável da Polícia invocando o argumento de abandono de funções e sinalizados elementos policiais”.

Questionado sobre se a participação era dirigida aos agentes em particular ou ao Sindicato, Paulo Santos garantiu: “não fomos notificados do processo, não sabemos se há arguidos, nem percebemos como poderá haver porque o auto com a invocação que parece que lá está não faz qualquer sentido”.

À Renascença, Paulo Santos acrescenta que nos serviços jurídicos do sindicato estão atentos e à espera de serem notificados para agir. Sublinhando que tal ação parece ter o propósito de "meter pressão ou condicionar” os agentes.

A par de um processo crime, onde caberá ao MP decidir se há ou não razões para avançar com responsabilidade criminal, corre sempre por norma um processo disciplinar a cargo da Direção Nacional da PSP.

Na próxima semana, há um novo plenário de agentes da PSP anunciado pela ASPP, como forma de luta contra o não cumprimento por parte do Governo de um acordo assinado em 2024 por vários sindicatos, que se comprometia com a revisão das tabelas salariais, entre outras medidas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 19 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?