Praticante de parapente morre após cair numa zona rochosa em Aljezur

Um praticante de parapente, com cerca de 60 anos, morreu esta segunda-feira após ter caído numa zona rochosa na praia da Cordoama, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve, disse fonte da Autoridade Marítima.

De acordo com o Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima (PM) de Lagos, Hugo da Guia, o acidente ocorreu ao fim da manhã, "desconhecendo-se as causas que motivaram a queda e a morte do homem, de nacionalidade estrangeira".

Segundo Hugo da Guia, o praticante de parapente "terá caído do cimo de uma arriba para uma zona rochosa" perto da praia da Cordoama, no concelho de Vila do Bispo, no distrito de Faro, quando se encontrava com um grupo de amigos, que "estão a ser ouvidos no âmbito da investigação".

"Neste momento, estamos a desenvolver diligências para determinar as circunstâncias em que ocorreu o acidente", concluiu o comandante local da PM de Lagos.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove elementos da proteção civil, com o apoio de quatro veículos e um helicóptero.