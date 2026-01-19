Um morto e 10 feridos em Alenquer. Bombeiros combatem chamas num prédio de oito pisos

[Atualizado às 10h00 com número de vítimas]

Há pelo menos um morto e dez feridos na sequência de um incêndio num prédio em Alenquer, esta segunda-feira, apurou a Renascença junto de fonte oficial da Proteção Civil.

Mais de duas dezenas de bombeiros combatiam pelas 08h50 as chamas que deflagraram num apartamento de um edifício habitacional de oito pisos em Alenquer, distrito de Lisboa, sem causar feridos, segundo a proteção civil.

O alerta para o incêndio foi recebido pelas 07h50 e o fogo começou num apartamento do segundo andar do edifício, com oito pisos, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, mas não houve feridos, disse fonte do Comando Sub-regional do Oeste da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pelas 08h50, estavam no local 27 elementos dos bombeiros de Alenquer e Castanheira do Ribatejo, assim como a GNR, apoiados por 11 veículos.