Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 19 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Um morto e 11 feridos depois de incêndio em prédio em Alenquer

19 jan, 2026 - 09:18 • Lusa

O alerta para o incêndio foi recebido pelas 07h50 e o fogo começou num apartamento do segundo andar do edifício.

A+ / A-

[Atualizado às 12h15]

O incêndio num apartamento de um edifício habitacional de oito pisos no Carregado, Alenquer, no distrito de Lisboa, que provocou um morto e 11 feridos, já se encontra extinto, informaram os bombeiros.

"O incêndio já se encontra extinto e os peritos do município de Alenquer estão a proceder à inspeção do estado do edifício, de onde foram retirados todos os moradores", disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Alenquer, Daniel Ribeiro.

O fogo, que começou num apartamento do segundo andar do edifício com oito pisos, no Carregado, causou uma vítima mortal, um homem de 45 anos, e "onze feridos ligeiros, dos quais seis são crianças", informou o comandante.

Os feridos "foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira após terem sido avaliados no local, na sua maioria devido a inalação de fumo", explicou Daniel Ribeiro, acrescentando que "houve ainda seis pessoas que, após a avaliação, recusaram assistência hospitalar".

Segundo a mesma fonte, o edifício foi evacuado "na totalidade" e as causas do incêndio estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária (PJ).

O alerta para incêndio num apartamento do segundo andar do edifício com oito pisos, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, Alenquer, distrito de Lisboa, foi recebido pelas 07:50.

De acordo com o Comando Sub-regional do Oeste da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no local estiveram 14 meios e 31 operacionais entre bombeiros de Alenquer e Castanheira do Ribatejo, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Vila Franca de Xira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 19 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João