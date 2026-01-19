Um morto e 11 feridos depois de incêndio em prédio em Alenquer

[Atualizado às 12h15]

O incêndio num apartamento de um edifício habitacional de oito pisos no Carregado, Alenquer, no distrito de Lisboa, que provocou um morto e 11 feridos, já se encontra extinto, informaram os bombeiros.

"O incêndio já se encontra extinto e os peritos do município de Alenquer estão a proceder à inspeção do estado do edifício, de onde foram retirados todos os moradores", disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Alenquer, Daniel Ribeiro.

O fogo, que começou num apartamento do segundo andar do edifício com oito pisos, no Carregado, causou uma vítima mortal, um homem de 45 anos, e "onze feridos ligeiros, dos quais seis são crianças", informou o comandante.

Os feridos "foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira após terem sido avaliados no local, na sua maioria devido a inalação de fumo", explicou Daniel Ribeiro, acrescentando que "houve ainda seis pessoas que, após a avaliação, recusaram assistência hospitalar".

Segundo a mesma fonte, o edifício foi evacuado "na totalidade" e as causas do incêndio estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária (PJ).

O alerta para incêndio num apartamento do segundo andar do edifício com oito pisos, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, Alenquer, distrito de Lisboa, foi recebido pelas 07:50.

De acordo com o Comando Sub-regional do Oeste da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no local estiveram 14 meios e 31 operacionais entre bombeiros de Alenquer e Castanheira do Ribatejo, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Vila Franca de Xira.