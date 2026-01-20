​Direcção Nacional da PSP abre processo disciplinar a agentes que participaram em plenário no aeroporto

A Direcção Nacional da Policia de Segurança Pública (PSP) fez uma participação criminal contra agentes que participaram no ultimo plenário realizado pela Associação Sindical dos Profissionais da Policia (ASPP) no aeroporto de Lisboa.

Em informação prestada à Renascença, a direção indica que “no seguimento do plenário de 18 de dezembro no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) elaborou auto de notícia de natureza criminal por suspeita de crimes cometidos no exercício de funções públicas, designadamente abandono de funções”.

Esclarece ainda que “paralelamente foi aberto o respetivo procedimento disciplinar, o mesmo corre termos no Núcleo de Deontologia e Disciplina, pelo que também é prematuro adiantar outros detalhes relativamente a este procedimento”.

A Renascença apurou que a queixa terá visado meia dúzia de agentes que participaram na iniciativa sindical que ainda não terão sido notificados de qualquer procedimento judicial.

Todos os agentes envolvidos terão comunicado através de requerimento que pretendiam assistir à diligência sindical, sem que qualquer dos requerimentos tenha sido indeferido.

No dia do plenário a ASPP denunciou que havia agentes a serem ameaçados com processos caso participassem na iniciativa sindical. Sabe-se agora que de facto a participação judicial ocorreu.

Ao programa "Hora da Verdade", da Renascença e Público, que vai ser emitido esta quinta feira, o presidente da ASPP, Paulo Santos, confrontado sobre se tinha conhecimento de tal diligência afirmou: "A informação que tenho é a de que foi elaborado um auto por um responsável da policia invocando o argumento de abandono de funções e sinalizados elementos policiais."

Questionado sobre se a participação era dirigida aos agentes em particular ou ao Sindicato, garantiu: "Não fomos notificados do processo não sabemos se há arguidos, nem percebemos como poderá haver porque o auto com a invocação que parece que lá está não faz qualquer sentido."

Na próxima semana, há novo plenário de agentes da PSP anunciado pela ASPP como forma de luta contra o que dizem ser o não cumprimento, por parte do Governo, de um acordo assinado em 2024 por vários sindicatos que se comprometia com a revisão das tabelas salariais entre outras matérias.